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  4. Kartalkaya'daki yangında ölü sayısı 78 olarak açıklandı! Tüm kimlikler tespit edildi

Kartalkaya'daki yangında ölü sayısı 78 olarak açıklandı! Tüm kimlikler tespit edildi

23.01.2025 11:03
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Adalet Bakanlığı’ndan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın hakkında açıklama yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir.” denildi.

Kartalkaya'daki yangında ölü sayısı 78 olarak açıklandı! Tüm kimlikler tespit edildi

Türkiye'yi kahreden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de önceki gün çıkan yangına ilişkin kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.

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BAŞSAVCILIK VE SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısını 79 olarak açıkladı. Açıklamada yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ve şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği kaydedildi. DNA testlerinin de devam ettiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, yaralanan 51 kişiden 39'unun taburcu edildiği, 12 kişinin tedavisinin de sürdüğü bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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