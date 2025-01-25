Kartalkaya'daki yangınla ilgili 7 kişi daha tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

TÜRKİYE KARTALKAYA'YA AĞLAMIŞTI

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır