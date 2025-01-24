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Kartalkaya faciasında Bakan Tunç'tan 'korsan metin' tepkisi: Sorumlu ve kusurluların yer aldığı ön rapor tartışma konusu oldu

24.01.2025 17:05
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CHP lideri Özgür Özel, Kartalkaya otel yangını faciasına ilişkin bilirkişi heyetinin ön raporunu paylaşmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. Bakan Tunç, "Hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

Kartalkaya faciasında Bakan Tunç'tan 'korsan metin' tepkisi: Sorumlu ve kusurluların yer aldığı ön rapor tartışma konusu oldu

Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği faciada 'yetki' tartışması devam ediyor. Bu sırada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz" diyerek, paylaşılan bilirkişi heyeti ön raporuna ilişkin mesaj verdi.

"SUÇLULUK PSİKOLOJİSİYLE SORUMLULUKTAN KURTULMA ÇABASINA GİRDİLER"

Bakan Tunç'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir. Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

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Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.

'KORSAN METİN' TEPKİSİ

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.

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"FACİANIN TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLATILMASINDAN KİM, NEDEN RAHATSIZ OLABİLİR?"

Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir? İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez.

"SORUŞTURMAYI ETKİLEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALARDAN HERKES KAÇINMALI"

Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Milletimiz müsterih olsun. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır."

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ÖN RAPORDA NE YAZIYORDU?

Yangınla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporu CHP Genel Başkanı Özgür Özel de paylaşmıştı. Özel paylaşımında "Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumlu" ifadelerine yer vermişti.

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