Kartalkaya faciasının yaslı ailelerine hakarette son gelişme! Bakan Yerlikaya "3 SSÇ" diyerek duyurdu

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Bu olay Türkiye'yi yasa boğarken yakınlarını kaybedenlere telefon açılıp hakaretler edilmesi infial yarattı.

"SUÇA SÜRÜKLENEN 3 ÇOCUK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakaret olayına ilişkin yaşları 18’den küçük, 3 "Suça Sürüklenen Çocuğun" (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüklerine getirildiğini duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZIN AZİZ HATIRALARINA SAYGISIZLIK EDEN..."

Bakan Yerlikaya'nın "Son Gelişme" notuyla yaptığı paylaşım şöyle:

"Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi."

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hakaret olayıyla ilgili geçtiğimiz günlerde ise 21, 20 ve 19 yaşlarındaki 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bakan Yerlikaya gelişmeyi şöyle duyurmuştu:

"Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır."

Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı❗️



Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.



Ancak bir sosyal medya… pic.twitter.com/wZLCdTfimI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2025