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  4. Kartalkaya Grand Otel yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Kartalkaya Grand Otel yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

25.01.2025 08:24
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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan feci yangına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Gece 3.30 sularında çıkan yangının 2,5 saatlik güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in dışından görüntülerin bulunduğu kayıtta, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen korkunç yangında 78 vatandaşımız vefat etmişti. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı ilk anlar ve sonrasındaki 2,5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşıldı.

2,5 SAATLİK GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in görüntülerinin bulunduğu kayıtta, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor.

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Görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görülüyor.

4.20'DE YANGINA MÜDAHALE BAŞLADI

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Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor.

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Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.

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Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor.

Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.

(AA)

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yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi kayak kayak merkezi Grand Kartal Otel
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