Kartalkaya Kayak Merkezi'nde saatlerdir yanan otelin çökmesi an meselesi: "Yapacak bir şey kalmadı"

Günün ilk saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nden gelen haber Türkiye'nin en sıcak gündemi haline geldi. Şimdiye dek 10 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi yaralandı. Saatlerdir yanan bina içinse konumunun müdahaleyi güçleştirmesi nedeniyle "yapacak bir şey kalmadığı" ifade ediliyor.

SAATLER İÇİNDE TÜM BİNAYI SARDI

Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde başladı. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı.

BİNANIN ÇÖKMESİ AN MESELESİ

Yangınla ilgili Ülke TV'de açıklama yapan yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa şunları söyledi:

"Havadan müdahale yapıldığında atılan su yüksekten geldiğinden çatılarda çökmelere yol açabilir, bu da yangını daha kötü hale getirebilir. Söndüremezse yangın daha kötü hale gelebilir; çatı çökebilir, binanın yapısal bütünlüğü bozulabilir. O yüzden otel gibi konaklama binalarında havadan müdahale çok tercih edilmeyen bir yöntemdir.

“İTFAİYE MAALESEF TAM OLARAK MÜDAHALE EDEMİYOR”

Normalde itfaiyenin burada binanın iki tarafından birden müdahale edilebilmesi gerekiyordu. Fakat arkadaki kot farkı olan tarafa geçemediğinden dolayı maalesef önden yapılan müdahale kısıtlı kalıyor, yangına tam olarak müdahale edemiyor itfaiye.

“BİNA İÇİN YAPACAK BİR ŞEY KALMAMIŞ”

Yeterli su kaynağına ulaştığı sürece itfaiye müdahale yapabilir fakat yangın belli bir büyüklüğü aştıktan sonra binada yapacak bir şeyiniz kalmamıştır. Yani bina yapar, etrafına sirayet etmediği sürece binayı soğutursunuz ve etrafa yangının sirayet etmesini engellersiniz. Burada da onu görüyorum; itfaiye herhangi bir fiili müdahalede bulunmuyor. Çünkü artık bina için yapacak bir şey kalmamış."

Kartalkaya Kayak Merkezi Yangını Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Yangın güvenlik önlemleri yetersizdi Havadan müdahalenin etkisi hakkında endişeliyim Yangınla ilgili acil durum planlaması yapılmalı Bu gibi durumlar için daha fazla kaynak ayrılmalı

2 VATANDAŞ PANİKLE ATLAYARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın yangının gece 03.30 sıralarında çıktığını, otelde 234 civarında misafirin kaldığını belirtti. Yangın ilk belirlemelere göre restoran katında çıktı. Alevlerin buradan yayıldığını belirten Vali Aydın, "Şu anda 10 vefat, 32 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. Yangına müdahale devam ediyor." dedi.