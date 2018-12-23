Kartalkaya ve Abant'taki otellerde yılbaşı yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı ile kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan otellerin yılbaşı rezervasyonlarının büyük bölümü doldu. Otellerde, yılbaşı tatiline gelecek misafirler için özel programlar ve eğlenceler düzenlenecek.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve ağaçlarla çevrili Abant Gölü'nün çevresindeki otellerde yılbaşı tatili dolayısıyla rezervasyonlar büyük ölçüde doldu. Müşterilere yılbaşını da kapsayan paketlerin sunulduğu otellerdeki doluluk oranının, yılbaşı tatili için yüzde 100 olması bekleniyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için otellerde özel programlar hazırlandı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek, girecek. Abant Tabiat Parkı'ndaki otellerde de yılbaşı tatili için müşterilere özel eğlenceler hazırlandı. Otellerde, tatilcilere yılbaşına özel 2- 3 ve 4 geceli konaklama paketleri de sunuluyor. Kartalkaya ve Abant Tabiat Parkı'ndaki otellerin yılbaşı gecesi için yüzde 100 oranında dolması bekleniyor.

'DOLULUĞUN YÜZDE 100'E ULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Abant'ta otel satış müdürü olarak görev yapan Hikmet Yeşikaya, "Bu sene 2 gece ve 3 gece olmak üzere yılbaşı paketlerimiz var. Aşçılar diyarı olan Bolu'da usta aşçılarımızla özel bir gala yemeği hazırlıyoruz. O yemekte de çok özel bir program hazırladık. Sanatçımız Pınar Dilşeker sahne alacak. Şu anda satışlar devam ediyor. Yoğun bir ilgi var. Bu taleple beraber dolulukların yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz. 2 otelimizde de misafirlerimizi Abant’ta bekliyoruz'' dedi.

'PİSTLERDE 100 SANTİMETREYİ BULAN KAR VAR'

Bolu'da otel müdürürü olarak görev yapan Emir Aras ise "Rezervasyonlar şu anda çok yoğun, sadece 10 odamız kaldı. Onların da önümüzdeki günlerde dolacağına inanıyorum. Çok güzel kar yağışı var. Pistlerde yaklaşık 100 santimetreyi bulan kar var. Yılbaşı gecesi de kar yağışı gözüküyor. 3- 4 gecelik konaklama paketlerimiz var; çünkü yılbaşı tatili bu yıl uzun olacak. Otelde aktivitelerimiz olacak. Canlı müziğimiz olacak. Yılbaşı gecesi gala yemeğimiz olacak. Ateşler yakılacak. Misafirleri bol bol sürprizler bekliyor" diye konuştu.

'KAYAK SEZONU GÜZEL GEÇİYOR'

Kartalkaya'da otel müdürü Yusuf Avcı da "Rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. Burada kayak şöleni var. Yılbaşında da yüzde 100 doluluğa yaklaşmak üzereyiz. Önümüzdeki hafta kar kalınlığının 2,5 metreye kadar ulaşmasını tahmin ediyoruz. Güzel bir kayak sezonu geçiyor. Geceleri gece kayağı yapılıyor. Yapay karlama sistemi devrede. Her gün pistlerde taze kar var. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu sene sezonu geçen seneden daha iyi kapatacağımıza inanıyoruz. Yılbaşı gecesi sürprizlerle dolu olacak. Hediyelerimiz, canlı müzik, gala yemeğimiz var. Kar partisi ve birtakım ikramlar olacak" dedi.