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Kartalkaya, yarıyıl tatilinin ilk haftasında tamamen doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

  BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, yarıyıl tatilinin ilk haftasında ziyaretçi akınına uğradı.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, yarıyıl tatilinin ilk haftasında ziyaretçi akınına uğradı. Kartalkaya'da bulunan 5 otelde, tatilin ilk haftasında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Sezonun 13 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören Kartalkaya'ya, yarıyıl tatilinin ilk haftasında yaklaşık 30 bin ziyaretçi geldi. Otellerde, tatilin ilk gününden itibaren yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verildi. Kayakseverler, Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaptı. Tatilciler, ayrıca otellerde düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.
OTELLER DOLDU
Kartalkaya'da 2 otel ile hizmet veren grubun bölge müdürü Yusuf Avcı, doluluk oranlarının yüzde 100'ü bulduğunu belirterek, Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinde Kartalkaya son dönemlerde yapmış olduğu altyapı faaliyetleri ve pistler, otellerdeki değişimler ciddi kayakseverlerin ilgisini çekmeyi sağlıyor. Şu anda pistlerimizin hepsi açık. Yaklaşık 1 metre 80 santimetre kar var. Bizim bu sene yenilediğimiz ve açtığımız pistler de çok ilgi görüyor dedi.
SEZON BAŞINDAN BERİ 350 BİN ZİYARETÇİ
Sezonun açıldığı 13 Aralık'tan itibaren Kartalkaya'da 350 bin kişinin ağırlandığını aktaran Avcı, Kartalkaya'da sezon başından beri yaklaşık 350 bin ziyaretçi ağırladık. Şu anda da dolu. Sömestir tatilinin ikinci dönemi de ciddi talep var. Önceki senelere nazaran ciddi anlamda yoğun geçiriyoruz. Hem havaların iyi olması hem de karın yağmasıyla pistlerde iyi kar olması sebebiyle gündüz kayak, gece kar eğlencesi ile burada hem eğlence hem kayak bir arada misafirler eğlenerek doyasıya günlerini geçiriyor diye konuştu.
Kayak merkezine ulaşımın çok rahat olduğunu da belirten Yusuf Avcı, İsteyen otobüsle de gelebilir. Bizim buraya her gün özel turlar geliyor. Haftalık, günlük ya da 2 günlük kalanlar için ulaşım sağlanıyor. Zaten araçla da İstanbul'a 2, Ankara'ya da 1 saat uzaklıkta. Yol 7 gün 24 saat açık. Yol yardımımız sürekli var. Dolayısıyla ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz dedi.

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