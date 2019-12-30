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  4. Kartalkaya yılbaşına "dolu dolu" girecek

Kartalkaya yılbaşına "dolu dolu" girecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 16:34 | Son Güncelleme

Kayak merkezinde bulunan otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Otel genel müdürü Yusuf Avcı: - "Şu an pistlerde yaklaşık 1,5 metre kar var. Yılbaşı gecesi güzel ve sürprizli eğlencelerimiz var"

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin yılbaşı tatilinde tamamen dolması bekleniyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, İstanbul ile Ankara gibi iki metropol kent arasında bulunan kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kayak merkezinde 2 bin yatak kapasitesini geçen 5 otelde, yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Yılbaşı tatili için Kartalkaya'yı tercih edenler, canlı müzik ve havai fişek gösterileri eşliğinde gece kayağı gibi çeşitli etkinliklerle yeni yılı karşılayacak.

Günübirlik ya da konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak vakit geçiriyor.

- "Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum"

Bölgedeki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını belirterek, "Yılbaşına daha 2 gün var. Yarına kadar da rezervasyonları alıyoruz. Yüzde 100'ü bulacağımızı ümit ediyorum." dedi.

Bu sene bölgede karın çok güzel olduğunu dile getiren Avcı, "Kar biraz geç geldi ama güzel geldi. Şu an pistlerde yaklaşık 1,5 metre kar var. Yılbaşı gecesi güzel ve sürprizli eğlencelerimiz var. Dışarıda kar partisi olacak. Havai fişek gösterisi ve kayakçıların yapacağı güzel gösterilerle iyi bir eğlence ve gece olacak." diye konuştu.

Avcı, Kartalkaya'nın bu sene güzel bir sezon geçireceğine inandığını ifade ederek, yaklaşık 500 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Kayak merkezindeki başka bir otelin genel müdürü Emir Aras da yılbaşı için Kartalkaya'yı tercih edenlerin doyasıya eğlenerek yeni yıla "merhaba" diyeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara bolu istanbul kartalkaya yılbaşı

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