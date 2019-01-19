Kartalkaya'da doluluk yüzde 100'e yaklaştı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, yarı yıl tatilinin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlının 2 metreyi aştığı Kartalkaya'daki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, okulların tatil olmasıyla birlikte sezonun en yoğun dönemini geçiriyor. Sömestr tatili nedeniyle müşterilerine 3, 4, 5 günlük paketler sunan 5 otelin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Toplam 2 bin yatak kapasiteli otellerin kapalı ve açık otoparklarında yer kalmadı. Tatilciler, Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip olan kayak merkezinde kaymanın keyfini çıkardı. Telesiyejler ile Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilcilerin kimi karla kaplı dev çam ağaçlarının oluşturduğu etkileyici manzara eşliğinde kayak yaptı kimi de snowboard heyecanı yaşadı. Kartalkaya'daki bir otelin müdürü olan Emir Aras, "İlgi şu anda çok yüksek. Otel dolulukları yüzde 90'larda. Yaz otelcilerinin yaz tatili neyse kış otelcilerinin de sömestir tatili öyle. Onların yaz sezonu gibi. Bizde 15 gün sürüyor ama olsun. Güzel geçiyor. Tüm Türkiye genelinde oteller dolu durumda. İlerleyen günlerde tamamen dolacağını tahmin ediyoruz. Sömestr tatiline özel, pistlerde aktiviteler var. Snowparkımız açıldı. Big Air Bag denilen bir yastık geldi. İnsanlar tümsekten atlayıp yumuşak bir yastığa düşüyorlar. Ulaşım da çok iyi. Özel İdare daha fazla bir önem gösteriyor. Greyder ve kar püskürtme makineleri ile çalışmalar yapılıyor. Yol hep açık" dedi.

