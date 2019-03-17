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Kartalkaya'da kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:33 | Son Güncelleme

Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Kayak merkezinde bulunan oteller yüzde 70 ila 85 arasında doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan ve kar kalınlığının yer yer 1 metrenin üzerindeki pistlerde kayak ve snowboard yaparak, tatillerinin keyfini çıkarıyor.

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Ankara Bolu istanbul Kartalkaya Köroğlu Tatil Yerli

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