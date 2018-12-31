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Kartalkaya'da oteller dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 13:00 | Son Güncelleme

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan oteller yılbaşı gecesini geçirmek için gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan oteller yılbaşı gecesini geçirmek için gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranları yüzde yüze ulaşırken, misafirler için özel programlar ve eğlenceler düzenlenecek. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otel de yılbaşı tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Müşterilere yılbaşını da kapsayan paketlerin sunulduğu otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için otellerde özel programlar hazırlandı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Geceyi çeşitli yılbaşı etkinlikleri ile geçirecek olan tatilciler, gündüz de kayak yaparak tatilin keyfini çıkardı. Temiz ve açık hava eşliğinde kayak yapan tatilciler pistleri doldurdu.

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