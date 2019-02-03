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Kartalkaya’da sömestr tatilinin son gününde tatilci yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya’da, sömestr tatilinin son gününde tatilci yoğunluğu yaşandı.Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya’da, tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya’da, sömestr tatilinin son gününde tatilci yoğunluğu yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya’da, tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya’da sömestr tatili için gelen tatilciler keyifli anlar yaşıyorlar.
Sömestr tatiliyle birlikte otellerde yüzde 90 doluluk oranlarının yaşandığı Kartalkaya, tatilin son günü de kayakseverlerle doldu. Ailesiyle birlikte sömestr tatilinin son 3 günü için Kartalkaya’ya gelen Hüseyin Konan, “Sömestrı burada geçiriyoruz. Güzel bir tatil. Kartalkaya’nın pistleri de güzel. Çocuklar için de bizim için de keyifli bir süreç oldu. Daha çok çocuklar için eğlenceli. Onlara bir mükafat gibi oldu” dedi.
Sömestr tatilinin eğlenceli geçtiğini söyleyen 5’inci sınıf öğrencisi Ela Konan ise, tatil boyunca ziyaretler yaptığını belirterek, tatilinin keyifli olduğunu söyledi.

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