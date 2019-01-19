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Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Tatilciler, kar kalınlığının 2 metrenin üzerindeki pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkartıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan, Bolu'nun Köroğlu Dağları zirvesinde 2 bin 200 metre yükselikte bulunan Kartalkaya'da, 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içerisinde yüzde 90, hafta sonu da yüzde 95 dolulukla hizmet veriyor.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla günübirlik ziyaret ya da konaklamak için kayak merkezini tercih eden tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak vakitlerini değerlendiriyor.

Bazı çocuklar kayak hocalarının gözetiminde pistlerde kayak ve snowboard öğrenmeye çalışırken, bazı çocuklar ise kızaklarla kaymanın keyfini çıkartıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi Yarı yıl tatili

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