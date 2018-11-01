Kartalkaya'da yeni sezon hedefi yarım milyon tatilci

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ni, yeni kış mevsiminde yerli ve yabancı 500 bin kişinin günübirlik ve konaklamak için tercih etmesi bekleniyor.

Bolu şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya, yaklaşık 2 bin kapasiteli 6 otel ile tatilcilere hizmet veriyor.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla tatilcilerin ilgisini çeken merkezde ziyaretçiler, yaklaşık uzunluğu 60 kilometreyi bulan 25 pistte kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Aralıkta açılacak yeni sezon öncesinde kayak merkezindeki otellerde ve pistlerinde hazırlıklar tamamlandı.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla kar yağışının kayak ve snowbord için istenilen seviyeye gelmesi durumunda kasım ayının ortalarında da sezon açılacak şekilde çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık 3,5 ay süren kayak mevsiminde Kartalkaya Kayak Merkezi'nin bu yıl günübirlik ve konaklamak için yerli ve yabancı 500 bin tatilciyi ağırlaması hedefleniyor.