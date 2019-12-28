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  4. Kartalkaya’da yeni yıl yoğunluğu

Kartalkaya’da yeni yıl yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 15:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan ve yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandığı Kartalkaya Kayak Merkezinde otellerin doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı.Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıla sayılı günler kala tatilciler kayak pistlerini doldurdu.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan ve yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandığı Kartalkaya Kayak Merkezinde otellerin doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı.
Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıla sayılı günler kala tatilciler kayak pistlerini doldurdu. Kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli toplam 5 otel yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Kar kalınlığını 1,5 metreyi bulduğu Kartalkaya’ya gelen tatilciler tamamı açık olan pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte Kartalkaya’ya gelen Fatih Melek, İstanbul’dan geldik. 4 günlük yılbaşı tatilimizi geçireceğiz. Gayet güzel. Kar iyi seviyede. Yollar rahattı, çok rahat geldik. Otelimiz zaten güzel. Ailecek keyifli bir yılbaşı geçireceğimizi umut ediyorum” dedi.

“Eğlence had safhada olacak”
Kartalkaya’da bulunan Dorukkaya Otel Müdürü Yusuf Avcı, yeni yılda tatilcilere farklı sürprizlerle karşılayacaklarını belirterek, Yeni yıla girmeden önce tüm misafirlerimizin yeni yılını kutluyorum.Yeni yıl bu sene çok daha farklı gireceğiz. Hem hafta sonu tatiliyle hem de Pazartesi’den sonra yılbaşı tatilini birleştirip daha uzun bir tatil olacak şekilde ikili paket yaptık. Bugün birinci paket, ayın 30’unda ikinci paket olarak girişleri yapıyoruz. Eğlence had safhada olacak. Kar yaklaşık 1,5 metre var. Bütün pistlerimiz açık. Aydınlatma sistemi olduğu için gece kayağı da yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kar partileri yapmayı planlıyoruz. Doluluk oranımız yüzde şu an da 95. Yeni yılda farklı sürprizler, farklı eğlenceler hazırladık” dedi.

“Yolda kalma ve kaybolma söz konusu değil”
Kartalkaya’yı tercih eden ziyaretçiler için ulaşım ve güvenlik açısından bir sorun olmadığını kaydeden Avcı, “Kartalkaya’da bu sene yol konusunda Özel İdarenin ciddi çalışma yaptı. Hem yol genişletme hem de yeniden asfatlama. Bu ciddi anlamda ulaşımı rahatlattı. Ulaşım konusunda 7/24 saat açık. Biz buradaki ortak oteller koordinasyon merkezini kurduk. 7/24 yolda nöbet tutuluyor. Yolda kalma olayı söz konusu değil. Aynı zamanda pistlerde kaybolma veya ağır yaralanma gibi tehlike söz konusu değil. Özellikle kaybolma olayını gündemimizden çıkarttık. Çünkü kaybolacak bölgelere buton yerleştirildi. Butonda jandarmanın koordinasyonunda kaybolan kişinin butona basmasıyla jandarma en geç 5 dakika içerisinde ulaşabiliyor. Bu Türkiye’de tek ve örnek bir proje” ifadelerini kullandı.

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