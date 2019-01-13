Kartalkaya'nın zorlu yolu, köylülere geçim kapısı oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'nın dik rampalarıyla bilinen 28 kilometrelik yol güzergahında köylüler, karavan, baraka ve traktör römorklarında gece gündüz bekliyor. 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya çıkışın sağlandığı yol güzergahında zincir nöbeti tutan Saraycık ve Kındıra'da yaşayan köylüler, tatilcilerin araçlarına zincir takıp kayan araçlarını çekerek ve zincir kiralayarak para kazanıyor. Köylüler, tatilcilerden zincir söküp takmak için 20-30 lira, zincir kiralamak için günlük 50-75 lira, traktörle çekmek için ise 100-250 lira arası ücret talep ediyor. Yol güzergahında bulunan köylüler, işlerinin daha önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtti. Köylülerden bazıları İl Özel İdaresi'nin yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapması nedeniyle işlerinin düştüğünü söylerken, bazıları da kar tipi lastiklerin ve 4x4 araçların yaygınlaşması nedeniyle işlerinin kötü gittiğini belirtti.

Bölgede çalışan Kemal Karakaya, "Biz millete hizmet veriyoruz yolda kalmasın diye. Otellere gidenlere biz yardımcı oluyoruz. Ama yolumuza kepçeler ve tuzlama araçları giriyor. Bize iş kalmıyor. Bizim kazancımız zaten ne burada yani? 10 lira 20 lira veriyor vatandaş her işini otelde görüp geliyor. Biz zaten para kazanamıyoruz. Millete hizmet veriyoruz burada. İl Özel İdaresi yolu açık tuttuğu için biz iş yapamıyoruz. Kapandığı zaman tuz atıyorlar, kepçelerle kürüyorlar bize iş yaptırmamış oluyorlar. Zincir satışları düşüyor. Gece yolda kalanları da çekiyoruz. Gece yarısı traktörle kalanları gidip çekiyoruz. Bir miktar ücret alıyoruz. Bu ücretler zincir takma için 10 lira 20 lira. Kiralama ise günü birlik 40 lira 50 lira. Adam işini görüyor" dedi.

İdris Bilgi ise "İstanbul’'dan müşteri buraya tatile geliyor. Haliyle rampa ve buzlanma olduğu için çıkamıyor. Kar tipi lastik de fayda etmiyor. Sonuçta zincire ihtiyaç duyuluyor. Biz burada ekmek paramız için zincirlerini takarak müşterinin can ve mal güvenliğini sağlamış oluyoruz. Müşteriler, emniyetli şekilde otellerine gidiyor. Biz de bu işten ekmeğimizi kazanıyoruz" diye konuştu.