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Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya’da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kar yağışı Kartalkaya Kayak Merkezi

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