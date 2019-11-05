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Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 ABD vatandaşı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

Meksika karteli, 2 anne ve 5 çocuk da dahil olmak üzere 8 ABD vatandaşını öldürdü.

Meksika, (DHA)- Meksika karteli, 2 anne ve 5 çocuk da dahil olmak üzere 8 ABD vatandaşını öldürdü. ABD vatandaşlarının, iki farklı kartel arasındaki çatışmanın arasında kaldıkları belirtildi.

Meksika’nın Sonora bölgesinde meydan gelen olayda, iki farklı kartelin silahlı çatışması arasında kalan 8 ABD vatandaşı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 2 annenin, 1 kadının ve 5 çocuğun olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasındaki Maria Rhonita Miller ve 4 çocuğunun kalıntıları, yanmış bir cipin içerisinde bulundu.

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