Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı

KOCAELİ’de Kartepe Belediyesi'ne ait depo alev alev yandı. 5 ilçeden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, depo kullanılamaz hale geldi. Saat 04.30 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan Kartepe Belediyesi'ne ait olan depoda yangın çıktı. Depo bekçisinin ihbarı üzerine Kartepe, İzmit, Derince, Başiskele ve Gölcük’ten itfaiye ekipleri geldi. Alev alev yanan depo itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile söndürüldü. Yangında, depo içerisinde bulunan bir kamyonet tamamen yandı. Yangın sonrasında depo kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Fen işleri müdürlüğümüzün garajı. İtfaiyemizin müdahalesi sonucunda yangın söndürülmüş. Öncelikle hiçbir arkadaşımızda bir sıkıntı yok. Bu da en azından bunun tesellisi diyelim. İçeride 1 aracımız var. Çim biçme amacıyla kullanılan motorlarımız var, jeneratörlerimiz var, birkaç parça ürünümüz var. Bunların içerisinde benzin olduğunu biliyoruz. Ancak yangının çıkış nedenine dair herhangi bir bilgiye şu an için sahip değiliz. İtfaiyedeki arkadaşlarımız civar bölgelerden de gelerek sağ olsunlar müdahale ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Şu an soğutma işlemi devam ediyor. Hasar tespitine herhalde biraz daha sonra geçilecektir. Şimdilik hepimize geçmiş olsun. Burada muhtelif birçok ürün yapılıyordu, park, bahçelere dair ahşap kameriyeler, çocuk oyun alanları, demir atölyesi olarak kullanılıyordu. Belediyemizin en işlevsel depolarından biriydi. En çok faaliyette bulunan depolarından biriydi. Ama gece vakti çıkan bir yangın, herhangi bir çalışma yok. Yangını da bekçimiz fark etmiş. Bekçimizin ihbarı üzerine itfaiye gelip müdahale ediyor. Ancak çıkış nedenine dair şu an bir şey söyleyemiyorum" dedi.