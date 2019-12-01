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Kartepe beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin bulunduğu alan, kar yağışıyla beyaza büründü.

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin bulunduğu alan, kar yağışıyla beyaza büründü. Tatilciler kar yağışının tadını çıkardı.
Samanlı Dağları’nın zirvesinde 1860 rakıma sahip Kartepe, kar yağışıyla beyaza büründü. Kayak merkezi yolu üzerinde bulunan restoran ve tesislere gelenler, kar yağışının keyfini çıkardı. Kar yağdığını duyarak çocuklarıyla birlikte gelenler, devam eden kar yağışı altında eğlendi.
Eşi ile tatile geldiklerini söyleyen Emel Tokraç Çelik, "Biz hafta sonu için gelmiştik. Eşimle yıldönümümüzü kutladık. Şimdi de nasıl geri gideceğimizi düşünüyoruz. İnşallah araba kaymaz. Biz gelirken hava durumu yağmur gösteriyordu. Ben kar yağacağını hiç düşünmemiştim. Gayet güzel şu anda. Gitmeden önce biraz keyfini çıkaracağız" dedi.
Ailesi ile pazar gününü değerlendirmek için gelen Ömer Diler ise "Özlemiştik kar yağışını. Karın tadını en çok çocuklar çıkarıyor" diye konuştu.

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