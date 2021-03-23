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  4. Kartepe’de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Kartepe’de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

23.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlardan İstanbul için kar yağışı uyarı gelirken, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Zirvede kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Kartepe’de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Kartepe’de gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sabaha kadar kar yağışı devam etti. Otel bölgesinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Maşukiye ile Kartepe zirve arasında 18 kilometrelik yol karla kaplandı.

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Kar lastiği ve zincir takmayan sürücüler yolda kaldı. Jandarma ekipleri kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücülerinin zirveye çıkmalarına izin vermedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İstanbul
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