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Kartepe, hafta sonunda tatilcilerin tercihi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde kayak merkezi, hafta sonu günübirlik tatilcilerin tercihi oldu.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde kayak merkezi, hafta sonu günübirlik tatilcilerin tercihi oldu. Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkarmaya gelen aileler, doyasıya eğlendi.
Kış turizmi açısından Türkiye’nin önemli merkezlerinden olan Kartepe, hafta sonunda günübirlik tatilcilerin tercihi oldu. Kar kalınlığının 27 santimetre olduğu Kartepe’ye çocukları ile birlikte gelen aileler, karda eğlenmenin keyfini yaşadı. Kartopu oynayan ve kızakla kayan çocuklar, doyasıya eğlendi. Beyaza bürünen orman ise eşsiz görüntüler oluşturdu.
Ailesi ile birlikte İstanbul’dan geldiklerini söyleyen Kenan Şahin, “İstanbul’dan geliyoruz. Harika bir hava var. Bu havanın eşliğinde kaçırmamamız gereken de bir manzara var burada. Kar eşliğinde çocuklarımızla beraber tatil yapıyoruz” dedi.
Yılın ilk karını görmek için ailece geldiklerini söyleyen Sadık Aşkın ise, “Biz İzmit’ten geldik. Yılın ilk karını görmeye geldik. Kar keyfi yapıyoruz. Herkesi Kartepe’ye bekliyoruz. Kartepe çok güzel. İnsanları güzel, doğası güzel, her yeri güzel" diye konuştu.

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