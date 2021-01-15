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  4. Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan Doktor Uğur Tolun'dan haber alınamıyor

Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan Doktor Uğur Tolun'dan haber alınamıyor

15.01.2021 01:27 | Son Güncelleme:
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Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan Doktor Uğur Tolun'dan haber alınamıyor

Kocaeli’de, kar yağışının olduğu Kartepe’ye gitmek için evinden aracıyla ayrılan Doktor Uğur Tolun’dan yakınları haber alamıyor. Bölgede yapılan arama çalışmalarında Tolun’a ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları'na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tolun’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

EKİPLER KAYIP DOKTORU BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kaybolan Tolun'u bulmak için çalışma başlattı.

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Kar motorları ile karlı alanda arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler Tolun’a ait herhangi bir ize rastlayamadı. Tolun’un cep telefonunun bölgedeki baz istasyonlarında sinyal kaydı tespit edilemedi. Havanın kararması ile birlikte arama çalışmaları sonlandırıldı.

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Ekiplerin bölgeye gelen yollardaki kent güvenlik kameralarında ve PTS kayıtlarında yapılacak incelemelerde Tolun’un aracının tespit edilmesi durumunda, arama çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar devam edeceği öğrenildi. (İHA)

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