Kartepe yeni yıla hareketli girecek

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, doğal güzelliği, ormanları ve göl manzarasıyla yılbaşında yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.

Kış aylarında günübirlikçi tatilcilerin de ilgisiyle yıl boyunca ortalama 300 bin kişiyi ağırlayan Kartepe, yılbaşında tatil keyfi yaşayacaklara farklı aktivitelerle de unutulmayacak anlar yaşatacak.

Zipline, paintball, binicilik, safari turları gibi etkinliklerle hizmet veren bölgedeki işletmeler, yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İstanbul'a yakınlığı ve ulaşımının kolay olması sayesinde her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan kayak merkezinde bulunan tek otelde yılbaşı rezervasyonları günler öncesinden yüzde 90'ı geçerken misafirler Kartepe ve Maşukiye bölgesindeki butik otel ve pansiyonlar ile şehir merkezindeki otellerde de konaklayabiliyor.

Kartepe ve Maşukiye bölgesinde doğayla baş başa olan tesislerde onlarca çeşitten oluşan kahvaltıyla güne başlama imkanı bulan misafirler, daha sonra kayak merkezine çıkarak Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak ve snowboard yapabiliyor.