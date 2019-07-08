HABER

Kartepe yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 21:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe Kayak Merkezi yolunda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Kartepe Kayak Merkezi yolu 5.

Kartepe yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe Kayak Merkezi yolunda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kartepe Kayak Merkezi yolu 5. kilometrede bulunan restoran önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 34 KGV 32 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 25 metre aşağı taklalar atarak yuvarlanan otomobil, ağaca çarparak durabilirken araçta bulunan Mustafa K. ve Maviye K., Hesna Y., Fulay B. ve Firuze Kaval araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Firuze Kaval yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kartepe yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kartepe yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı
Reyhanlı’da patlamaReyhanlı’da patlama
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.