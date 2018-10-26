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Kartepe Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger: - "Türkiye'yle birlikte sürdürdüğümüz başarılı çalışmalar çok net bir şekilde karşımızdadır ve somut sonuçlar vermektedir. Sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirip, göçmenlere yardım etmek için çabalarımızı sürdüreceğiz"

KOCAELİ (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Türkiye'yle birlikte sürdürdüğümüz başarılı çalışmalar çok net bir şekilde karşımızdadır ve somut sonuçlar vermektedir. Sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirip, göçmenlere yardım etmek için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce "Göç, Mültecilik ve İnsanlık" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin açılışında konuşan Berger, göçün çağdaş dünyanın en büyük sosyal fenomenleri arasında sayıldığını ve her zaman için tarihte karşılarını çıktığını söyledi.

Özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında da toprakları paylaşmalarından ötürü nüfusun sürekli olarak göç ettiğini dile getiren Berger, "Bugün uluslararası göç rakamlarına baktığımız zaman göçmenler 250 milyona ulaşmış durumda ve bu küresel nüfusun yüzde 3,5'unu temsil etmekte. Bunu daha iyi bir şekilde resmedebilmek adına tarihten şöyle bir örnek vereyim. Bahsettiğim rakam 2000'lerin başında 172 milyondu, 1980'de bu rakam yalnızca 100 milyondu." diye konuştu.

Berger, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ciddi göçmenlik dalgaları yaşandığına işaret ederek, "Yakın bir geçmişte Suriye örneğine baktığımız zaman da hayatını kaybeden ya da yaralananlar bir kenara neredeyse 7 milyon Suriyeli ülke içerisinde yerinden edilmiştir ve yaklaşık 6 milyon Suriyeli de dünyanın başka yerlerinde kendilerine yuva aramaktadır. Bunların 3,5 milyonu da zaten Türkiye'de şu an." ifadelerini kullandı.

AB ve Türkiye arasında 18 Mart 2016'da alınan kararlarla birlikte bu meseleleri çözmeye yönelik kararların hayata geçirilmeye çalışıldığını belirten Berger, insan kaçakçılığının da önüne geçmeye çalıştıklarını, bu noktada polis, jandarma ve sahil güvenliğin her iki tarafta da desteklerini sunduğunu söyledi.

Berger, Avrupa Birliği'nin Suriye krizinin başladığı ilk günden bu yana Türkiye ile el ele, yakinen çalıştığını ve insani yardımlarını esirgemediğini aktararak, "İhtiyaç duyanlara yardım eli uzatmakta ve bunu Türkiye'yle sınırlı bırakmayarak Lübnan'da da Ürdün'de de sürdürmeye çalışmaktayız. Türkiye'yle birlikte sürdürdüğümüz başarılı çalışmalar çok net bir şekilde karşımızdadır ve somut sonuçlar vermektedir. Sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirip, göçmenlere yardım etmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu noktada Türk yetkililere bir kere daha ve aynı zamanda AB yetkililerine de desteklerinden ve iş birliklerinden dolayı teşekkür etmek isterim." şeklinde konuştu.

Her zaman için insanlık algısını ön planda tutarak komşularına yardım eli uzatmayı görev bilincinden uzaklaştırmadan sürdüreceklerini vurgulayan Berger, "Bu noktada tekrar Türkiye'nin muazzam çabalarına teşekkür ediyorum. Onların çabaları olmasaydı bugün çok daha sıkıntılı bir resme bakıyor olabilirdik." diye ekledi.

- "Adaletsizlikler olduğu sürece göç paradoks olmaya devam edecek"

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, savaşlar, çatışmalar ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler nedeniyle mültecilerin daha güzel bir ümitle göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Göçün, arkasındaki bu adaletsizlikler var olduğu sürece paradoks olmaya devam edeceğini vurgulayan Vitsas, "Göçün arkasındaki bu adaletsizliklere çözüm bulmak için iş birliği yapmalıyız. Göç ve mülteci konusunda teknolojinin de büyük önemi var. Teknoloji göç mülteci sorununda kötü amaçla kullanılıyor. İnsan kaçakçıları ve dolandırıcılar konusunda kesinlikle önlemler alınmalı. Kartepe Zirvesi'nin çalışmalarını merakla bekliyoruz ve çözüm yolları bulmak için çok yararlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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