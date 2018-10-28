KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Göç ve mülteci sorunlarının nedenlerinden ilki, gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Bu adaletsizlik, insanlık tarihinin en kötü tablolarından birisine ulaştı. Dünya nüfusunun sadece yüzde 0,7'si, dünyadaki toplam zenginliğin yüzde 44'üne sahip. Yani dünyadaki toplam zenginliğin yarısına sahip olanlar yüzde 1 bile değil. insanlık tarihi boyunca böyle bir tablo ortaya çıkmadı." dedi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce "Göç, Mültecilik ve İnsanlık" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin, dünyadaki farklı milletlere insani yardım konusunda dünya birincisi olduğunu söyledi. GSMH bakımından Türkiye'nin dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olmadığını belirten Kurtulmuş, ''Bizden çok zengin ülkeler var. 40 bin, 50 bin, 80 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan ülkeler var. Her ülke kendi gayri safi milli hasılasının bir miktarını zorunlu olarak Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hesabına yatırsın. On binde bir, on binde iki, rakam söylemiyorum. Zenginliğinizin miktarı kadar verin, görün bakalım o zaman mülteciler meselesi nasıl çözülüyor.'' ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, mülteci ve göç meselesinin sadece sonuçlarıyla değil, saikleri üzerine de konuşmak ve kafa yormak zorunda olduklarını kaydederek, ''Eğer bu sebepleri üzerine yoğunlaşmazsak, bu sebepleri çözmek için uluslararası camia olarak fikirleri ortaya koymaz, projeleri yetiştiremezsek dünyada barışa yönelik yeni dünya sisteminin nasıl oluşabileceğine dair fikirleri ortaya koyamazsak, korkarım ki, 10 sene sonra da göçmen meselesinde benzer hatta daha fazla olaylarla karşı karşıya kalırız. Onun için sadece göçmen meselesi değil, bölgesel ve küresel sorunların arkasındaki ana sorunları görmek ve bunları çözmek zorundayız." diye konuştu. -"Göç ve mülteci sorununun en önemli nedeni gelir dağılımındaki adaletsiz" Göç ve mülteci sorunlarının nedenlerinden ilkinin, gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu adaletsizliğin insanlık tarihinin en kötü tablolarından birisine ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Dünya nüfusunun sadece yüzde 0,7'si, dünyadaki toplam zenginliğin yüzde 44'üne sahip. Yani dünyadaki toplam zenginliğin yarısına sahip olanlar yüzde 1 bile değil. İnsanlık tarihi boyunca böyle bir tablo ortaya çıkmadı. Başka hiçbir sebep olmasa da bu, dünyayı yaşanamaz bir hale getiriyor. Sadece bu sebepten dolayı on binlerce insanın göç etmek için hareketlendiğini görüyoruz. Gelir dağılımı adaletsizliği bölgede ve küresel ölçekte yaşanan bu sorunun en temel nedenlerinden biridir.

İkincisi demokrasi açıkları ve iç savaşlar... Çok fazla örneğe gerek yok. Suriye, Yemen ve Libya'ya baksanız yeter. Eğer şu 'canım' Suriye... Halep, Hama, Humus, Şam'ın o muhteşem tarih şehirlerinin, dünyanın en büyük devasa zenginliklerinin olduğu o güzel şehirlerin, dünyanın en güzel insanlarının yaşadığı, bilgi, hikmet ve irfanın asırlar boyunca çağladığı o Suriye insanlarını bu hale getiren nedir? Bu iç savaşın ve ardından da emperyal savaşın bir türü olarak vekalet savaşlarının köleleri haline getiren nedir? Eğer Suriye halkı Suriye'de her birini temsil edebilecek siyasi katılım süreçlerine sahip olsaydı, yani demokratik olarak kendilerini ifade edebileceği işleyen bir demokrasiye sahip olsaydı belki Suriye'de iç savaş ve ardından vekalet savaşları olmayacaktı.'' - "Demokrasileri teşvik etmemiz lazım" Kurtulmuş, diktatör ve otokratik rejimler altında, kendilerini ifade edemeyen siyaset ve ekonomiye katılım imkanı bulamayan milyonların iç savaş, çatışma ve gerilimin konusu haline geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Başta bizim coğrafyamızın ülkeleri olmak üzere iyi bir demokrasiyi, halkların bütün farklılıklarla temsil edildiği, siyasal ve ekonomik karar süreçlerinde yer aldığı demokrasileri teşvik etmemiz, bunların önünü açmamız lazım. Eğer bazı ülkeler sorunun çözümünde pay sahibi olmak istiyorlarsa şu ya da bu diktatörü değil halkın tamamını temsil eden güçlü demokratik mekanizmaları desteklemek zorundadır.'' Kurtulmuş, söz konusu sorunların arkasındaki üçüncü büyük nedenin ''işgaller ve dış müdahaleler'' olduğunu vurgulayarak, ''ABD'nin ve ondan önce Rusya'nın Afganistan'ı işgali olmasaydı, Afganistan'da önce Taliban, ardından El-Kaide diye bir örgüt çıkmayacaktı. Eğer bugün El-Kaide diye bir terör örgütünden bahsediliyorsa bunun bir numaralı sebebi Afgan halkının yaşamış olduğu uzun işgal sürecinin halkta ortaya çıkardığı bıkkınlık ve buna karşı gelişen reaksiyonlardır. Dolayısıyla bu anlamda işgalleri ve dış müdahaleleri ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz.'' değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, bu üç temel üzerine odaklanmayan hiçbir görüşün göç ve mülteci sorununun çözümünde başarılı olamayacağını sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kurtulmuş'a Hereke halısı hediye etti. Program sonunda Kurtulmuş ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. (Bitti)

Kartepe Zirvesi

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş (2) - "Göç ve mülteci sorunlarının nedenlerinden ilki, gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Bu adaletsizlik, insanlık tarihinin en kötü tablolarından birisine ulaştı. Dünya nüfusunun sadece yüzde 0,7'si, dünya

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