KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Göç ve mülteci sorunlarının nedenlerinden ilki, gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Bu adaletsizlik, insanlık tarihinin en kötü tablolarından birisine ulaştı. Dünya nüfusunun sadece yüzde 0,7'si, dünyadaki toplam zenginliğin yüzde 44'üne sahip. Yani dünyadaki toplam zenginliğin yarısına sahip olanlar yüzde 1 bile değil. insanlık tarihi boyunca böyle bir tablo ortaya çıkmadı." dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce "Göç, Mültecilik ve İnsanlık" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin, dünyadaki farklı milletlere insani yardım konusunda dünya birincisi olduğunu söyledi.

GSMH bakımından Türkiye'nin dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olmadığını belirten Kurtulmuş, ''Bizden çok zengin ülkeler var. 40 bin, 50 bin, 80 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan ülkeler var. Her ülke kendi gayri safi milli hasılasının bir miktarını zorunlu olarak Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hesabına yatırsın. On binde bir, on binde iki, rakam söylemiyorum. Zenginliğinizin miktarı kadar verin, görün bakalım o zaman mülteciler meselesi nasıl çözülüyor.'' ifadelerini kullandı.