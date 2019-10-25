Kartepe Zirvesi: "Şehircilik ve Mutlu Şehir"

KOCAELİ (AA) - BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türkiye'de sığınmacılara karşı muazzam ve inanılmaz bir desteğin söz konusu olduğunu belirterek, "Sadece Suriye'den gelen değil, tabii en yüksek rakam bu tarafta ancak Suriye ve diğer ülkelerden 5 milyon sığınmacı söz konusu. Bu yalnızca milli değil, uluslararası bir mesele." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" ana temasıyla Kartepe'deki bir otelde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi başladı.

Zirvenin açılışında konuşan BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, şehircilik ve mutlu şehir kavramlarının zirvede ele alınacak olmasının önemine işaret ederek, çıkacak sonuçların Türkiye'ye, bölgesine ve bütün dünyaya katkı sunacağını söyledi.

Dünya tarihinde bazı kaçınılmaz olaylar yaşandığını dile getiren Rodriguez, kadim zamanlardan sanayileşme dönemine, sonrasına ve bugüne kadar bazı meselelerin hala etkisini hissettirmekte olduğunu kaydetti.

Rodriguez, nüfusun ciddi bir şekilde artacağına ve bunun bütün insanları etkileyeceğine dikkati çekerek, "Tabii ki insanoğlu olarak bazı güçlüklerle karşı karşıyayız. Kültürlerin çatışması, toplumun ve aidiyet hissinin azalması hatta insanın kendini daha az mutlu hissediyor olması bazı şehir ortamlarında ne yazık ki yaşanan olaylar. Eminim ki bu zirve bunların hepsini detaylıca masaya yatıracaktır." diye konuştu.