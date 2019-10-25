Kartepe Zirvesi: "Şehircilik ve Mutlu Şehir"

O yıllardan itibaren bölgedeki hızlı sanayileşme ve aldığı göçün günümüze kadar devam ettiğini vurgulayan Zeytinoğlu, "Şehrimiz 1975-1980 döneminde aldığı göç hızlarının büyüklüğü bakımından en fazla göç alan il. Bu durum ilimizdeki sanayileşme ile paralel bir göçün olduğunu gösteriyor. Bugün itibarıyla Kocaeli Türkiye’nin ikinci büyük sanayi kenti. Maalesef söz konusu hızlı sanayileşme ve kontrolsüz göç, çarpık kentleşmeye de neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Kartepe'de bir otelde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin "Küreselleşme ve Şehirleşme" oturumunda konuşan Zeytinoğlu, sanayi ve liman kenti olan Kocaeli'nin, Türkiye ekonomisindeki yerini rakamlarla anlattı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Bugün itibarıyla Kocaeli Türkiye’nin ikinci büyük sanayi kenti. Maalesef söz konusu hızlı sanayileşme ve kontrolsüz göç, çarpık kentleşmeye de neden olmuştur." dedi.

Zeytinoğlu, yaşanan bu soruna çözüm olarak sanayinin disipline edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kocaeli'nin hızlı şehirleşmede standartların altında kaldığını vurgulayan Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Batı'daki iyi uygulamalar örnek alınarak standartları yakalayabiliriz. Bu sorunları çözme noktasında gelişmiş ülkelerde çok güzel örnekler var. Zirvenin açılış oturumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi Japonya'daki bir şehri örnek verdi. İlimizde sorunlu ilçelerimiz var. Bunların çözümü noktasında belediyemiz, valiliğimiz ve devletimiz önemli çabalar sarf ediyor. Yapılması gereken çok faaliyetler var. Depremsellik ve kentsel dönüşümü aslında hızlı bir şekilde yaparak, yaşanabilir ve mutlu bir şehir oluştururken sanayiyi de yanında tutabiliriz."

-"Doğru düzgün bir planlama yapamadık"

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da dünyada 268 milyon insanın göçmen, 70 milyon insanın mülteci statüsünde olduğunu ve 10 milyondan fazla vatansız insanın bulunduğunu kaydetti.