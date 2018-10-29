KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, "Göç, Mültecilik ve İnsanlık" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi sona erdi.

Üç gün süren ve 30 ülkeden 360 bilim, medya ve siyaset insanı ile AB ve Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumların temsilcilerinin katıldığı zirvede düzenlenen 2 çalıştay, 44 panel, 9 vak'a kritik ve 12 akademik panelde, göç, mültecilik ve insanlık, bütün boyutlarıyla ele alındı.

Kapanış oturumunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 3 gün boyunca 30 ülkeden, 360 bilim, medya ve siyaset insanıyla, dünyanın ve insanlığın en önemli meselelerinden biri olan göç, mültecilik ve İnsanlık konusunu çok farklı açılardan ele aldıklarını söyledi.

Zirvede, köklerinden koparılarak yeryüzüne savrulan, milyonlarca göçmen adına sorular sorduklarını ifade eden Karaosmanoğlu, "Aldığımız cevaplar, insanlığın, vicdanın ve akl-ı selimin diri, dipdiri olduğunu göstermiştir. Ortak arzumuz her bir insanın, kendi vatanında huzur ve güven içinde yaşamasıdır. Zirvede, bu arzunun iradeye dönüşmesini sağlamaya, uygarlığa, vicdana ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu ifa etmeye çalıştık." diye konuştu.