HABER

Kartepe Zirvesi'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve açılış konuşmasını Emine Erdoğan'ın yapacağı zirveye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katılacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kartepe Zirvesi'nin açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yapacağı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zirvenin, yurt içi ve yurt dışından pek çok akademisyen, siyasetçi, yazar, kültür ve sanat insanı ile iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirileceği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin paydaşlığında düzenlenecek Kartepe Zirvesi'nin dünya çapında konuşmacıları ağırlamaya hazırlandığı ifade edilen açıklamada, zirvenin açılış konuşmasını Emine Erdoğan'ın yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Zirvede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kamuoyuna hitap edecek." ifadesi kullanıldı.

Zirve kapsamında konuşmacıların yapacağı sunumların yanı sıra 15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu çalıştayın da düzenleneceği belirtilerek, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda entelektüelin konuşacağı zirveye, Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Belediye Başkanı Enrique Penalosa'nın da katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kartepe'de gerçekleştirilecek zirvenin paydaşları arasında, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği ve Kültür Kenti Vakfının da bulunduğu belirtildi.

- "Bu yıl şehirlerimizin mutlu olması için gerekenleri tartışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nde, bu yıl şehirlerin mutlu olması için gerekenlerin tartışılacağını belirterek, teknolojinin şehirlere nasıl akıl katacağını inceleyeceklerini kaydetti.

Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi birçok akademisyen ve bilim insanının katılımıyla her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken faaliyetleri değerlendireceklerini ifade eden Büyükakın, zirvede mutlu şehre çıkan yeni yollar açmaya çalışacaklarını dile getirdi.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
'Denizlerin prensi' lüfer 150 liradan, 100 liraya düştü'Denizlerin prensi' lüfer 150 liradan, 100 liraya düştü
Türkiye'nin gastronomi haritası hazırlanıyorTürkiye'nin gastronomi haritası hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emine erdoğan kartepe zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan flaş 'harekat' açıklaması

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

AA: Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

AA duyurdu: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili PKK operasyonu! Gözaltına alındılar

Orman yangınlarında terör şüphesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.