Kartepe Zirvesi'ne doğru

Açıklamada, "Zirvede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kamuoyuna hitap edecek." ifadesi kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zirvenin, yurt içi ve yurt dışından pek çok akademisyen, siyasetçi, yazar, kültür ve sanat insanı ile iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirileceği aktarıldı.

Zirve kapsamında konuşmacıların yapacağı sunumların yanı sıra 15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu çalıştayın da düzenleneceği belirtilerek, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda entelektüelin konuşacağı zirveye, Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Belediye Başkanı Enrique Penalosa'nın da katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kartepe'de gerçekleştirilecek zirvenin paydaşları arasında, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği ve Kültür Kenti Vakfının da bulunduğu belirtildi.

- "Bu yıl şehirlerimizin mutlu olması için gerekenleri tartışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nde, bu yıl şehirlerin mutlu olması için gerekenlerin tartışılacağını belirterek, teknolojinin şehirlere nasıl akıl katacağını inceleyeceklerini kaydetti.

Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi birçok akademisyen ve bilim insanının katılımıyla her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken faaliyetleri değerlendireceklerini ifade eden Büyükakın, zirvede mutlu şehre çıkan yeni yollar açmaya çalışacaklarını dile getirdi.

