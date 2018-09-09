Kartepe'de ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, parkurda tur attıkları ATV aracı ile uçuruma yuvarlanan turistlerden Fas vatandaşı Meriem Sghri (27) öldü, Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Mahmouda Mirza (59) yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde, Kartepe Derbent Mahallesi'nde bulunan ATV parkurunda meydana geldi. Aynı ATV aracına binerek tura çıkan Fas vatandaşı Meriem Sghri ve Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Mahmouda Mirza, parkurun geçtiği Bayraktepe mevkiinde virajda uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, ATV'yi kullanan Meriem Sghri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında araçta bulunan Ahmed Mahmouda Mirza'nın ise yapılan kontrolünde hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Hayatını kaybeden Sghri'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere özel bir hastanenin morguna kaldırılırken, yaralanan Mirza'da aynı hastanede tedavi altına alındı. Jandarma soruşturma başlattı.

