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Kartepe’de kar timleri göreve hazır

15.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Kartepe’de etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte yolların sürekli ulaşıma açık olması için Kartepe Belediyesi ekipleri hazır bekliyor.Kocaeli,’de uzun süredir beklenen ve etkili olan kar yağışı sonrası Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kar Timleri çalışmalarına başladı.

Kartepe’de etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte yolların sürekli ulaşıma açık olması için Kartepe Belediyesi ekipleri hazır bekliyor.
Kocaeli,’de uzun süredir beklenen ve etkili olan kar yağışı sonrası Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kar Timleri çalışmalarına başladı. Kartepe Belediyesi Kar Timi 30 personel, 2 grayder, 2 tuzlama küreme, 2 loder, 6 kepçe, 4 kamyonet filosu ile nöbete başladı. Kartepe Belediyesi ekipleri 2 farklı grup olarak merkez de Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler Kartepe’de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz görev başında.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışları çok şükür başladı. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz için bereketli olur. Kar yağışıyla birlikte belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz hemen görevlerine başladılar. Hemşerilerimiz ve ilçemize gelen misafirlerin rahat ve güvenli ulaşım sağlamaları için gün boyu ekiplerimiz görev başındadır. Herkesin belirlenen kurallara uymaları çok önemlidir. Araç ve trafik güvenliği için kış lastiği, zincir ve benzeri bireysel tedbirlerimizi ihmal etmeyelim” dedi.

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