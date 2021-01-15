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Kartepe’de kaybolan doktor için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

15.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çıktığı Samanlı Dağları’nda kaybolan doktor için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çıktığı Samanlı Dağları’nda kaybolan doktor için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kaybolan vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. Kar motorları ile karlı alanda arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler Tolun’a ait herhangi bir ize rastlayamadı. Tolun’un cep telefonunun bölgedeki baz istasyonlarında sinyal kaydı tespit edilemedi. Havanın kararması sebebiyle dün akşam saatlerinde arama çalışmaları sonlandırıldı. Bölgeye çıkan yoldaki PTS kayıtları incelenmeye devam ediyor.
Çalışmalar yeniden başlatıldı
Sabah saatlerinden itibaren arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama ve Kurtarma timleri ve AFAD ekipleri Kartepe’ye çıkan yol güzergahınca arama çalışması başlattı. Ekipler, Toron’un aracının yoldan uçması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

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