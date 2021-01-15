Kartepe’de kaybolan doktor için belediye ekipleri de seferber oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çıktığı Samanlı Dağları’nda kaybolan doktor için arama çalışmaları en son görüldüğü Maşukiye bölgesinde sürüyor. Tüm belediye ekipleri ile arama çalışmalarına katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek 13 Ocak Çarşamba günü evinden ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dün tüm gün devam eden çalışmalar neticesinde Tolun’a ulaşılmadı. Sabah saatlerinden itibaren arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama ve Kurtarma timleri ve AFAD ekipleri Kartepe’ye çıkan yol güzergahınca arama çalışması başlattı. Tolun’un son olarak görüldüğü Maşukiye bölgesinde ekipler güvenlik kamerası incelemeleri yapıyor. Kartepe Belediye ekipleri ise çalışmalara destek olmak için bölgeye sevk edildi.