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Kartepe’de kaybolduğu iddia edilen vatandaş ekipleri harekete geçirdi

14.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Samanlı Dağları’nda bulunan tabiat parkında bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Samanlı Dağları’nda bulunan tabiat parkında bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Jandarma Arama Kurtarma timleri ve AFAD ekipleri karla kaplı bölgede arama çalışması başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırları içerisindeki Samanlı Dağları’nda bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı’na giden bir vatandaştan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kaybolan vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. Kar motorları ile karlı alanda arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler henüz herhangi bir ize rastlayamadı. Öte yandan kaybolduğu iddia edilen şahsın bölgedeki baz istasyonlarında sinyal kaydı tespit edilemedi. Ekiplerin bölgeye gelen yollardaki kent güvenlik kameralarında yapılacak incelemelerde şahsın aracının tespit edilmesi durumunda arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

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