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  4. Kartepe'de tatilcilerin kar eğlencesi

Kartepe'de tatilcilerin kar eğlencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

KOCAELİ’de bulunan gözde kayak merkezi Kartepe’de, kar kalınlığı 1 metre 40 santime ulaştı.

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ’de bulunan gözde kayak merkezi Kartepe’de, kar kalınlığı 1 metre 40 santime ulaştı. Tepelerden botlarla kayanlar karın keyfini çıkarırken, kar lastiği olmayanlar yolda kalarak zor anlar yaşadı.
Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe’nin bin 850 metre rakıma sahip tepe noktasında kar kalınlığı 1 metre 40 santime ulaştı. Kış tatili için Kartepe’ye gelenler ile günübirlik tatilciler kızak, kayak ve snowboard yaptı. Oteller bölgesindeki 17 kayak pistinin de sorunsuz şekilde işlediği Kartepe’de, hafta sonu tatilci yoğunluğu yaşanması bekleniyor.
Kartepe yolu üzerinde bulunan tesisler de tatilcilerle doldu. Karla kaplı tepelerden botla kayan tatilcilerin bazıları düşmeye aldırmayıp eğlenmeye devam etti. Arap bir turist ise botla kayarken dengesini kaybedip yuvarlandı. Kayak merkezi yolunda kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar yolda kalırken, sürücüler araçlarına zincir takarak ilerledi. Belediye ekipleri kayak merkezi yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
ZİNCİR TAKILMADAN ÇIKILMIYOR
Kartepe’de araçlara zincir takan Osman Tarı, "Kartepe çok iyi, güzel, biraz da soğuk. Burada zincir takıyoruz. Mahsur kalan çok olmuyor ama yine de insanları kurtarıyoruz. Yola çıkacak olanlar kar lastikleri olsa da zincirlerini taksınlar. Daha güvenli olur" dedi.
Ailesi ile kar tatiline gelen Okan Bekdemir, "İstanbul’dan geldik ama yanımıza zincir almamışız. Burada zincir takmaya mecbur kaldık. Bu kadarını hiç beklemiyorduk. İstanbul’da yağmur var. Burada ise kar, don ve buz var. Buraya zincirsiz kesinlikle gelmesinler. Kartepe çok güzel, daha önce de gelmiştim. Kartepe’yi herkese öneriyorum." diye konuştu.

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