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Kartepe'ye tatilci akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak tesislerinde yarı yıl tatiliyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak tesislerinde yarı yıl tatiliyle birlikte yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatiliyle birlikte hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 8 kilometre kuyruk oluştu. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı pistler, kayak ve snowboard yapanlarla dolup taştı. Telesiyejler önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı tatilciler, kar motorlarıyla gezmeyi tercih etti. Günübirlikçi tatilciler ise pistlerin dışında bulunan alanlarda kızakla kayak yaparak kar manzarasının keyfini çıkardı. Kartepe'deki bir otelin müdürü Mehmet Zeki Ünal, yoğunluk yaşandığını belirterek, "Otelimiz tamamen dolu. Pistler kayak yapmaya çok uygun ve hava çok güzel. Kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde ve Türkiye'de en fazla kar olan bölge Kartepe'de. 17 kayak pistimizin 13'ü faal durumda. 2 tanesi kar kalınlığından dolayı açamadık. Diğerlerini de acil durumlar için yaralı götürüp getirmek için kullanıma açmıyoruz. Otel yolu girişinde de yoğunluk yaşıyoruz. İnsanlar akın akın buraya geliyor. Diğer kayak merkezlerinde insanlar konaklamak zorundalar fakat buraya günübirlik kullanmak için vatandaşlarımız geliyorlar" dedi.

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