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Kartın ATM’ye sıkışmasını sağlayıp, turistlerin parasını çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Banka ATM’lerine kartın sıkışmasını sağlayarak, para çekmek isteyen turistlere sözde yardım bahanesiyle yaklaşan ve turistler ayrıldıktan sonra da kartı çıkarıp para çektikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Banka ATM’lerine kartın sıkışmasını sağlayarak, para çekmek isteyen turistlere sözde yardım bahanesiyle yaklaşan ve turistler ayrıldıktan sonra da kartı çıkarıp para çektikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Ilıca-Kumköy ve Çolaklı turizm bölgelerinde aynı yöntemle Rus turistleri mağdur ettikleri belirlenen dört şüpheliden 3’ü tutuklandı, bir kişiye adli kontrol kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu turistler Kumköy bölgesinde bir banka ATM’sinden para çekeceği esnada yardım amaçlı iki kişi yanlarına geldi. İşlem sırasında kartın ATM’ye sıkışması sebebiyle turistler para çekemeden ATM’den ayrıldılar. Kartın iptali için bankayı aradıklarında yaklaşık 32 bin Rus Rublesinin başka ATM’den çekildiğini öğrenip jandarmaya müracaatta bulundular.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen soruşturma sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Ş.D., L.P., M.İ. ve A.A. isimli 4 şüpheli yakalandı. Çolaklı turizm bölgesinde başka Rusya uyruklu turistleri de aynı yöntemle mağdur ettikleri ve farklı bankamatiklerden 30 bin Rus Rublesi ve 74 ABD Doları çektikleri belirlenen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden A.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Ş.D., L.P. ve M.İ. ise tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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