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Kartoğlu: Başakşehir’de yeşil alan olarak Avrupa’yı ikiye katladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’de kişi başına düşen yeşil alanda Avrupa ortalamasının iki katına ulaştıklarını belirtti.

Kartoğlu: Başakşehir’de yeşil alan olarak Avrupa’yı ikiye katladık

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’de kişi başına düşen yeşil alanda Avrupa ortalamasının iki katına ulaştıklarını belirtti.

İstanbul’daki en kıymetli şeyin yeşil alan olduğunu belirten ve Başakşehir’deki kişi başına düşen yeşil alanın 21 metrekareye ulaştığını ifade eden Kartoğlu, “Yeşil alanımızın çok olması bizim övünç kaynağımız. Hedefimiz 30 metrekareye çıkmak” dedi. Bu rakam içerisinde orman alanlarının olmadığını dile getiren Kartoğlu şöyle konuştu;

“Ormanla birlikte söylediğimizde 30 metrekareyi geçiyoruz. Avrupa ortalaması 13 metrekaredir. Avrupa ortalamasının neredeyse iki katına ulaştık. Yeni parklar açtık, yeni kıraathaneler yapılıyor. Açtığımız Millet Bahçeleri’ne vatandaşlarımızın talebi çok yüksek. Özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. İstanbul’daki en büyük Millet Kıraathanesi’nin açılışını da inşallah birkaç hafta sonra yapacağız.”

SPOR ADASI VE SOSYAL YAŞAM ALANI

Spor Adası ve Sosyal Yaşam Alanı projesiyle İstanbul’da örneği olmayan bir çalışmaya imza atacaklarını kaydeden Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, “İçinde her türlü spor faaliyetinin yapılacağı, kadınlarla ve çocuklarla ilgili aktivite merkezlerinin olacağı hem spor, hem aktivite hem park olarak üçlü kombinasyon deniyoruz. Proje başladı. İnşallah bir buçuk sene içerisinde projeyi tamamlayıp açılışını da yapacağız. Şu anda proje olarak başlayan alan 550 bin metrekare. Projeye en yakın mahalle olan Altınşehir’in neredeyse yarısı kadar bir alan. Bu projeyi hem ilçemize hem de şehrimize kazandırmış olacağız. Orayı muhtemelen İstanbul’da herkes kullanmış olacak” diye konuştu.

“AMACIMIZ GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK”

Avrupa’nın en büyük hastanesiyle, kişi başı yeşil alan miktarıyla ve buna benzer çok sayıda özelliği ile Başakşehir’in çok modern bir ilçe ve cazibe merkezi olduğunu ifade eden Kartoğlu gençlere yönelik faaliyetlere çok önem verdiğini dile getirdi. Kartoğlu, “Şu anda 15 bin gençle ilçemizde ulusal bir proje başlatıldı. 15 bin genç yarışıyor. Bu çalışmamız Mayıs ayında da Olimpiyat finaliyle sonlanacak. Amacımız gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Parklarıyla, spor alanlarıyla onlara sosyal alanlar oluşturmak” dedi.

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