Kartoğlu: Başakşehir’de yeşil alan olarak Avrupa’yı ikiye katladık

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’de kişi başına düşen yeşil alanda Avrupa ortalamasının iki katına ulaştıklarını belirtti.

İstanbul’daki en kıymetli şeyin yeşil alan olduğunu belirten ve Başakşehir’deki kişi başına düşen yeşil alanın 21 metrekareye ulaştığını ifade eden Kartoğlu, “Yeşil alanımızın çok olması bizim övünç kaynağımız. Hedefimiz 30 metrekareye çıkmak” dedi. Bu rakam içerisinde orman alanlarının olmadığını dile getiren Kartoğlu şöyle konuştu;

“Ormanla birlikte söylediğimizde 30 metrekareyi geçiyoruz. Avrupa ortalaması 13 metrekaredir. Avrupa ortalamasının neredeyse iki katına ulaştık. Yeni parklar açtık, yeni kıraathaneler yapılıyor. Açtığımız Millet Bahçeleri’ne vatandaşlarımızın talebi çok yüksek. Özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. İstanbul’daki en büyük Millet Kıraathanesi’nin açılışını da inşallah birkaç hafta sonra yapacağız.”

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