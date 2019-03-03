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Karton fabrikasının deposunda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki karton fabrikasında hurda kağıtlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çalışanların yangının fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürüde yangını söndürdü.

Mehmek YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki karton fabrikasında hurda kağıtlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çalışanların yangının fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürüde yangını söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi'ndeki karton fabrikasının hurda kağıt depolama alanında meydana geldi. Hurda kağıtlardan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye ve fabrikanın yangın söndürme ekibine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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