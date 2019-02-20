Karton kutudan 4 kilogram eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da polis, şüphe üzerine arama yaptığı otomobilin bagajında karton kutuya gizlenmiş 4 kilo 250 gram buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajında bulunan karton kutunun çevresine zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı.
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