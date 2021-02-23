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Karton taşıyan adama motosiklet çarptı

23.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, 15:25 sularında Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 15:25 sularında Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul yol ayrımı istikametinden gelen Dilşad A. (18) idaresindeki 67 AAL 316 plakalı motosiklet, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet E.’ye (37) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Ahmet E. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu düşünülen yaralının sedyeye alınırken acı çektiği görüldü. Yaralanan adamın elinde kartonla yük taşıdığı ve yola çıktığında motosikleti görmediği iddia edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, caddede uzun araç kuyruğu oluştu. Motosiklet sürücüsü kazanın oluşunu polis ekiplerine anlatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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