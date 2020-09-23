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Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 09:13 | Son Güncelleme

Bursa’da belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında çıkan kavgada geri dönüşüm çalışanı 1 kişi başında şişe kırılması sonucu yaralandı.Olay, merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi.

Bursa’da belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında çıkan kavgada geri dönüşüm çalışanı 1 kişi başında şişe kırılması sonucu yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye ait geri dönüşüm atık toplama ekibinde görevli Müjdat K. ile karton toplayıcı Yılmaz D. arasında karton yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz D. elinde bulunan cam şişeyi Müjdat K.’nın kafasına vurarak kırdı. İşçinin arkadaşları da araya girince şüpheli Yılmaz D. olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı.
Kanlar içerisinde kalan işçinin çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Müjdat K.’nın ilk tedavisi olay yerinde yapılırken, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Yılmaz D. ise, polis ekiplerinin takibi sonucu Kapalıçarşı’da yakalanıp gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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