HABER

Karton toplayanlardan belediye önünde 'şirket' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 18:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta sokaklardan karton toplayarak geçimini sağlayanlar, belediyenin geri dönüşüm şirketine vereceği iddiası üzerine belediye binası önünde toplanarak, tepki gösterdi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta sokaklardan karton toplayarak geçimini sağlayanlar, belediyenin geri dönüşüm şirketine vereceği iddiası üzerine belediye binası önünde toplanarak, tepki gösterdi.
Kent merkezinde kartonları toplayarak geçimini sağlayan bir grup, toplama işinin geri dönüşüm şirketine verileceği iddiası üzerine Zonguldak Belediyesi önünde toplandı. Atık toplamalarının yasaklanacağını söyleyen grup, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşmek istedi. Başkan Alan’ın yurt dışında olması nedeniyle görüşemeyen karton toplayanlar ile belediye çalışanları arasında tartışma çıktı. Binaya güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edildi.
Belediye önünde sinir krizi geçiren bir kişi ise kesici aletle kendini yaraladı.
Başkan Alan, belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine, karton toplayanlarından biriyle cep telefonuyla görüştü. Telefonda görüşen kişi, "Başkanım evet burada toplanmak bize yakışmıyor ancak bize toplama işini şirkete verdiğiniz söylendi. Ben 10 gündür alışveriş merkezinden karton alamıyorum. Bize 'yasak' diyorlar" dedi.
Başkan Alan da ona "Perşembe gününe kadar toplamaya devam edin. Ben gelince sizinle görüşeceğim" dedi.
Bir süre daha belediye önünde bekleyen kalabalık daha sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Çorum’da silahlı kavga: 2 yaralıÇorum’da silahlı kavga: 2 yaralı
İki kayınbiraderini bıçaklayan şahıs tutuklandıİki kayınbiraderini bıçaklayan şahıs tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Ölü bulunan istihbarat subayının evinin önünde gizemli görüntü!

Son dakika: Yargıtay'dan Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe davasında karar

14 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı! Yargıtay’ın kararı belli oldu

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.