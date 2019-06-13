Kartonpiyer arasında uyuşturucu bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir eve düzenlenen baskında tavandaki kartonpiyerin arasına gizlenmiş 704 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa süreli çalışma sonunda adresi belirlenen eve baskın yapan polis, tavandaki kartonpiyere gizlenmiş, poşet içinde 704 gram esrar buldu.

Evde 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 770 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Cumali Ö. (24) ve Özgür T. (25) sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI



