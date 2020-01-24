HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartopu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü

Kartopu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

 RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynayan Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

Kartopu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü

Adem AKATİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynayan Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede İsmailoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne inen Metehan İsmailoğlu'nun başına, fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu'nun ağır yaralı olduğu belirlendi. İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan İsmailoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kartopu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
DSİ’den Diyarbakır ve Kütahya’ya yardım eliDSİ’den Diyarbakır ve Kütahya’ya yardım eli
Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklamaŞanlıurfa’da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

19 yıl önce şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Corona virüsü ile ilgili açıklama yapacak

Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

Dünya diken üstüne! İstanbul'da koronavirüs hareketliliği

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan FETÖ ile mücadele açıklaması

400 hakim ve savcı hakkında soruşturma!

FETÖ'nün askeri yargı davasında karar

Kritik davada karar! Ağırlaştırılmış müebbet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.