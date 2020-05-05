Kartpostallardan farksız! Kanola bahçesi mest etti

Yaz aylarının kendisini hissettirmeye başlamasının ardından Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan kanola bitkisi bahçeleri görsel şölen sunmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kalan çiftler, yasağın kalktığı hafta içi günlerinde kalabalıktan uzak doğal mekanlara gitmeyi tercih etmeye başladı. 19 Mayıs ilçesinde bulunan uçsuz bucaksız kanola bahçeleri de vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Evde bunalan çiftler, şehrin kalabalığından uzaklaşarak kanola bahçelerinde fotoğraf çektirmeyi tercih ettiler.

'BU GÜZELLİĞİ KENDİ GÖZÜMÜZLE GÖRMEK İSTEDİK'

Eşiyle beraber kanola bahçesinde fotoğraf çektiren İbrahim Madal, “Burayı internette görmüştük. Güzel bir renk cümbüşü var. Bu güzelliği bir de kendi gözümüzle görelim dedik. Şu korona günlerinde evde kaldık. İnsanlardan uzak, sosyal mesafeyi de koruyarak, içimiz açılsın diye buraya geldik. Göz zevki açısından çok güzel bir görüntü oluşmuş. Sarı renk, güneşle birlikte çok güzel bir ahenk sundu bize” dedi.

'HERKESİN GÖRMESİ LAZIM'

Geçen sene kanola bahçesinde fotoğraf çektiremedikleri için üzüldüklerini dile getiren Resul-Semiha Şenel çifti ise, “Geçen sene de kanola bahçesine gelmiştik ama fotoğraf çektirememiştik. Bu sene, bu fırsatı kaçırmamak istedik. Bugün gelip, bolca fotoğraf çektirdik. Herkesin buraya gelip, görmesini isteriz. İnşallah böyle güzel yerler daha da çoğalır” diye konuştular.