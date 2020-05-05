HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kartpostallardan farksız! Kanola bahçesi mest etti

Kartpostallardan farksız! Kanola bahçesi mest etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2020 10:05 | Son Güncelleme

Samsun'daki kanola bahçeleri görenleri hayran bırakıyor. Kartpostallık görüntülere ev sahipliği yapan kanola bahçeleri, çiftlerin fotoğraf çekimi için uğrak noktası haline geldi.

Yaz aylarının kendisini hissettirmeye başlamasının ardından Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan kanola bitkisi bahçeleri görsel şölen sunmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kalan çiftler, yasağın kalktığı hafta içi günlerinde kalabalıktan uzak doğal mekanlara gitmeyi tercih etmeye başladı. 19 Mayıs ilçesinde bulunan uçsuz bucaksız kanola bahçeleri de vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Evde bunalan çiftler, şehrin kalabalığından uzaklaşarak kanola bahçelerinde fotoğraf çektirmeyi tercih ettiler.

'BU GÜZELLİĞİ KENDİ GÖZÜMÜZLE GÖRMEK İSTEDİK'

Eşiyle beraber kanola bahçesinde fotoğraf çektiren İbrahim Madal, “Burayı internette görmüştük. Güzel bir renk cümbüşü var. Bu güzelliği bir de kendi gözümüzle görelim dedik. Şu korona günlerinde evde kaldık. İnsanlardan uzak, sosyal mesafeyi de koruyarak, içimiz açılsın diye buraya geldik. Göz zevki açısından çok güzel bir görüntü oluşmuş. Sarı renk, güneşle birlikte çok güzel bir ahenk sundu bize” dedi.

'HERKESİN GÖRMESİ LAZIM'

Geçen sene kanola bahçesinde fotoğraf çektiremedikleri için üzüldüklerini dile getiren Resul-Semiha Şenel çifti ise, “Geçen sene de kanola bahçesine gelmiştik ama fotoğraf çektirememiştik. Bu sene, bu fırsatı kaçırmamak istedik. Bugün gelip, bolca fotoğraf çektirdik. Herkesin buraya gelip, görmesini isteriz. İnşallah böyle güzel yerler daha da çoğalır” diye konuştular.

KANOLA BİTKİSİ

Kanola, kolzanın ıslahı sonucu elde edilmiş, canlılara zararlı olarak erüsik asit ve glukosinolat içeren bir bitki türü. Yağı, bitkisinin aksine, zararlı olmadığından insanlar ve çiftlik hayvanları için gıda maddesi olarak kullanılabiliyor. Ayçiçeği, pamuk, yer fıstığı ve soya gibi yağlı tohumlu bitkilerle karşılaştırıldığında bitkisel yağ kaynağı olarak dünyada en çok üretimi yapılan yağ bitkileri içerisinde ilk üç sırada yer alıyor. Kanola, tanesinde bulunan yüzde 38-50 yağ, yüzde 16-24 protein, zengin oleik ve linoleik asit miktarı ve yağının kaynama noktasının yüksek olması sebebiyle önemli bir yağ bitkisi olarak dikkat çekiyor. Genetik kökeni Anadolu olan kanola, Türkiye’de kolza veya rapiska olarak da biliniyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasındaAvrupa'nın en iyi 30 plajı arasında
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraflar 00.00'dan sonra çekildi! Ve başladı

Fotoğraflar 00.00'dan sonra çekildi! Ve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs sayesinde balkonlar bahçelere dönüştü

Koronavirüs sayesinde balkonlar bahçelere dönüştü

Mersin'de 'kırmızı böcek' tehdidi! Tek tek imha ettiler

Mersin'de 'kırmızı böcek' tehdidi! Tek tek imha ettiler

Patara ve Çıralı, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi

Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında

Antalya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu her yeri beyaza bürüdü

Her yer beyaza büründü! Şaşırtan görüntü

Marmaris'teki görüntüler olay olmuştu! Harekete geçildi

Marmaris'teki görüntüler olay olmuştu!

Bursa'da şaşırtan görüntü! Sokağa çıkma yasağında...

Bursa'da şaşırtan görüntü! Sokağa çıkma yasağında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.