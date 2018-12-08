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Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 01:39 | Son Güncelleme

Sivas'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İki gündür devam eden soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar kar yağışının altında bol bol fotoğraf çekti.
Çocuklarda karın keyfini doyasıya yaşadı. Şehirlerarası yollarda da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
İşte Sivas'tan kartpostallık görüntüler...
İşte Sivas'tan kartpostallık görüntüler...
İşte Sivas'tan kartpostallık görüntüler...
İşte Sivas'tan kartpostallık görüntüler...
İşte Sivas'tan kartpostallık görüntüler...
İşte Sivas'tan kartpostallık görüntüler... (İHA)
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Sivas kar yağışı Kartpostallık görüntüler beyaza büründü kar fotoğrafları

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